Si copia agli esami? Algeria spegne web

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Per evitare che qualcuno possa copiare alla maturità hanno spento internet in tutto il Paese, oscurato Facebook e piazzato metal detector all'ingresso delle aule per impedire di portarsi dentro il cellulare. Sono le draconiane misure adottate dall'Algeria, dove - come in Italia - i ragazzi dell'ultimo anno di superiori sono alle prese con gli esami di maturità. Da ieri al 25 giugno, dunque, nessuno sarà in grado di andare online con il proprio cellulare o il tablet per un'ora dopo l'inizio di ogni prova. La decisione, riferisce la Bbc online, è stata presa dopo che nel 2016 erano trapelate online le risposte alle domande delle prove, utilizzate da molti per imbrogliare. L'anno scorso, le autorità avevano cercato di tamponare il problema chiudendo l'accesso ai social media ma evidentemente si è pensato che non fosse abbastanza.