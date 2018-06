(ANSA) - NEW YORK, 21 GIU - La detenzione di minori immigrati senza genitori è aumentata a New York di oltre il 500%. Lo rivelano i dati dell'immigrazione americana e il periodo di riferimento è tra ottobre 2017 e marzo 2018. Alcuni vengono detenuti per il solo fatto di essere diventati maggiorenni durante la loro permanenza in strutture di affidamento gestite dall'ufficio per il ricollocamento dei rifugiati. Sempre per il periodo di riferimento da ottobre a marzo, sono stati detenuti oltre 450 minori mentre nel 2016 erano solo 24.