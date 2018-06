(ANSA) - WASHINGTON, 22 GIU - Una dozzina di Stati, tra cui la California, intendo fare causa all'amministrazione Trump per la separazione dei bambini dai genitori che entrano illegalmente negli Usa dal Messico, sostenendo che l'ordine esecutivo del presidente volto a fermare questa prassi contiene in realtà molte riserve e non garantisce la riunione delle famiglie.