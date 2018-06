Molestava e palpeggiava le ragazzine sul bus: arrestato autista

Avrebbe molestato sessualmente un’amica della figlia e una minorenne che stavano andando a scuola: un 50enne, conducente di autobus di linea, è stato arrestato dai Carabinieri di Rimini per violenza sessuale.

Sarebbe accusato di aver palpeggiato e molestato in più occasioni alcune ragazzine anche approfittando del servizio svolto come conducente dell’autobus di linea che la mattina fa servizio presso le scuole della provincia di Rimini. L’uomo, secondo le indagini dei carabinieri, avrebbe agito indisturbato tra Santarcangelo di Romagna e Cattolica.

Tra gli episodi contestati quello nei confronti di un’amica della figlia appena diciottenne e quello nei confronti di una minore avvenuto nelle prime ore del mattino su un autobus di linea, dove il 50enne, quale conducente in servizio, avrebbe approfittato dell’assenza di testimoni per molestare sessualmente la ragazzina. In mattinata si terrà una conferenza stampa al comando dei Carabinieri di Rimini.