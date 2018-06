Turchia: 'Isis preparava attacco contro urne', 14 arresti

(ANSA) - ISTANBUL, 22 GIU - Blitz anti-Isis stamani ad Ankara. La polizia antiterrorismo ha arrestato 14 presunti jihadisti, tutti stranieri, sospettati di pianificare attacchi in occasione del voto presidenziale e parlamentare anticipato di domenica in Turchia. I raid sono stati compiuti simultaneamente in diversi indirizzi della capitale turca. Nelle abitazioni, secondo quanto riferito da fonti di sicurezza all'agenzia statale Anadolu, è stato ritrovato materiale riconducibile al sedicente Stato islamico.