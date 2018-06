Incidente mortale a Roma, una delle vittime chef stellato

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - E' il giovane chef Alessandro Narducci una delle due vittime dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Roma su Lungotevere della Vittoria, in zona Prati. A quanto ricostruito, il ragazzo tornava a casa dopo aver terminato di lavorare in un noto ristorante della Capitale, Acquolina, premiato con una stella Michelin. Nell'impatto con un'auto è morta anche la ragazza che era a bordo dello scooter insieme a lui, assistente di sala al ristorante. Diversi i messaggi lasciati già sulla pagina Facebook dello chef che ha avuto anche il tributo del Gambero Rosso. Alessandro Narducci, morto in un incidente stradale questa notte a Roma, era considerato una nuova promessa della cucina italiana. Formatosi con grandi nomi come Heinz Beck, aveva collaborato con lo chef Angelo Troiani, suo grande sostenitore.