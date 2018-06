Gb:70 anni odissea 'Windrush generation'

(ANSA) - LONDRA, 22 GIU - Rito religioso alla presenza di numerosi esponenti politici oggi nell'abazia di Westminster, a Londra, per ricordare il 70esimo dell'arrivo della 'Empire Windrush': la nave che portò nel Regno Unito un primo storico contingente di migranti da Paesi caraibici del Commonwealth chiamati a lavorare per la ricostruzione postbellica. L'anniversario arriva a pochi mesi dall'esplosione dello scandalo innescato dalle rivelazioni di stampa sulle promesse tradite e i diritti negati dal dicastero dell'Interno britannico a non poche famiglie della cosiddetta 'Windrush generation': uno scandalo che ha poi costretto alle dimissioni la ministra Amber Rudd, colpevole d'aver mentito al riguardo in Parlamento. Alla cerimonia sono invitati alcuni vecchi reduci di quella epopea: come il sorridente 92enne Alford Gardner, che ai media dice di "non rimpiangere nulla" malgrado tutto. E partecipa pure la premier Theresa May (ministro dell'Interno negli anni in cui lo scandalo Windrush sarebbe maturato)