Terremoto:Mattarella,lutti e distruzioni ma si può ripartire

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "E' questo un giorno di rinascita, di grande speranza e fiducia, a nove anni dal tragico terremoto che ha colpito al cuore la vostra meravigliosa terra, la vostra vita di comunità, e con essa tutta la nostra Italia. Il sisma ha provocato lutti, sofferenze, distruzioni. Ma dalle conseguenze di un terremoto si deve e si può ripartire. Voi lo avete dimostrato con la passione e la determinazione di cui siete capaci. Insieme si possono ottenere risultati straordinari, in grado di esprimere i valori, la creatività, la cultura, le capacità professionali e tecniche radicati nel tessuto civile. La riconsegna alla città di un monumento come il Palazzo dell'Emiciclo è oggi un simbolo potente della ricostruzione, del cammino già compiuto e di quello ancora da completare". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio, in occasione della riapertura del palazzo dell'Emiciclo all'Aquila.