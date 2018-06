Salvini: "In un anno si deciderà se Ue unita esiste ancora"

(ANSA) - BERLINO, 22 GIU - "Nel giro di un anno si deciderà se esisterà ancora un'Europa unita oppure no". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini in un'intervista allo Spiegel in uscita domani, secondo quanto riferisce un'anticipazione del settimanale tedesco. "Se il tutto è diventato privo di senso", aggiunge, si vedrà in particolare nelle trattative sul bilancio e nel contesto delle elezioni del 2019".