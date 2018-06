Salvini: "Dieci vaccini obbligatori sono inutili". L'immunologo: "Salvano milioni di vite"

Salvini apre il fronte vaccini. 'Dieci vaccini obbligatori sono inutili e in parecchi casi pericolosi se non dannosi. Confermo l'impegno a permettere che tutti i bimbi vadano a scuola, la priorità è che non vengano espulsi dalle classì anche se non vaccinati. 'Bugie pericolosissimè, replica l’immunologo Roberto Burioni. 'Dieci vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi. Sono gli stessi che vengono usati in tutto il mondo. Salvano, in tutta sicurezza, milioni di vite. Proteggono anche lei, i suoi figli e i suoi elettori, e pure tutti i cittadini italiani che lei ha il dovere di tutelarè. Renzi ritwitta Burioni. Il Pd invita alla 'rivolta moralè contro Salvini che, dice Fiano, 'pensa di essere diventato padrone dello Statò. I vaccini sono uno dei temi dell’incontro tra il commissario Ue alla salute Andriukatis e la ministra Grillo, al Consiglio Ue salute.