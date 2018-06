Maltempo: piogge torrenziali e allagamenti Serbia e Croazia

(ANSAmed) - BELGRADO, 22 GIU - Una violenta ondata di maltempo, con piogge torrenziali, temporali, grandine e forti venti, ha flagellato in mattinata diverse regioni della Serbia, compresa la capitale Belgrado, dove il traffico locale e il trasporto pubblico sono andati in tilt per alcune ore. La temperatura è scesa in poche ore di oltre dieci gradi, portando un po' di fresco rispetto agli oltre trenta di ieri. Allagamenti si sono registrati in diverse parti della città che è rimasta pressochè paralizzata per la violenza della pioggia battente. L'allarme maltempo è confermato per tutto il finesettimana e i primi giorni della prossima. Anche la vicina Croazia è stata colpita da forti piogge e venti fortissimi. Diverse località dell'Istria sono allagate.