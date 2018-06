Carceri: Prato, pugni ad agenti e fuoco in cella isolamento

(ANSA) - PRATO, 22 GIU - Pugni agli agenti, fuoco nella cella di isolamento. L'ennesimo episodio di violenza al carcere pratese della 'Dogaia' è avvenuto ieri sera: un detenuto marocchino avrebbe preso a pugni un agente della polizia penitenziaria, per poi dare alle fiamme un materasso. A darne notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe). Secondo Pasquale Salemme, segretario per la Toscana del sindacato, "dalle notizie acquisite, pare che il detenuto nel pomeriggio avesse ingerito una lametta privata della parte in plastica". Successivamente, approfittando dell'apertura di una porta blindata per consentire l'uscita di un compagno di cella, sarebbe uscito "spingendo con veemenza la porta contro l'agente". Raggiunto dal poliziotto gli si sarebbe scagliato contro colpendolo con numerosi pugni al volto. L'attivazione dell'allarme generale e il pronto intervento di altri agenti penitenziari hanno scongiurato altre conseguenze, tuttavia durante la "fase di contenimento" un altro agente è rimasto ferito ad una mano.