Trump minaccia dazi 20% sulle auto Ue

(ANSA) - NEW YORK, 22 GIU - Donald Trump minaccia dazi del 20% sull'import negli Stati Uniti di auto europee. Nel giorno in cui scattano i controdazi europei su alcuni prodotti simbolo del 'made in Usa', il presidente americano in un tweet aleggia la possibilità di colpire le auto europee e dice: "Costruitele qui!".