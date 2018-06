Migranti: Unhcr a summit Ue, mai più un caso Aquarius

(ANSA) - BRUXELLES, 22 GIU - "La coerenza e l'unità" sulla crisi migratoria "sono state assenti dall'approccio dell'Europa e per troppo tempo. I Paesi legati da geografia, culture e valori si sono trovati divisi sull'asilo e sulla questione di come proteggere le persone in fuga da persecuzioni, conflitti e guerre. Questo è culminato più recentemente nell'incidente dell'Aquarius, e tali eventi che hanno messo a rischio vite e le norme internazionali di soccorso in mare non devono mai più accadere". E' l'appello lanciato per il summit Ue di domenica da Filippo Grandi, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr). "È arrivato il momento - scrive Grandi - di cambiare le cose per il meglio. Invito gli Stati europei (...) a cogliere l'opportunità per trovare un approccio nuovo e unito che risponda ai bisogni condivisi di tutti i Paesi di essere in grado di gestire i loro confini e le loro politiche migratorie, per sostenere contemporaneamente gli standard europei e internazionali in materia di asilo".