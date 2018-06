(ANSA) - BRASILIA, 23 GIU - Il Superiore Tribunale di Giustizia (Stj) del Brasile ha annunciato oggi che non esaminerà martedì prossimo, come era previsto, una nuova richiesta di scarcerazione presentata dagli avvocati dell'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Come é noto, dal sette aprile scorso Lula si trova in carcere, dove sconta una pena a 12 anni di carcere per corruzione e riciclaggio. Già il 13 giugno scorso il Tribunale aveva respinto una richiesta di scarcerazione che i legali di Lula avevano presentato in modo che l'ex presidente potesse partecipare alla campagna elettorale per le elezioni presidenziali del prossimo 7 ottobre.