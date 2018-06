Ballottaggi: Falconara M., strappati manifesti Signorini

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 23 GIU - "Non ci sono abbastanza parole per commentare il comportamento antidemocratico di ignoti che nella notte sono andati a staccare tutti i manifesti elettorali della candidata sindaco Stefania Signorini". A denunciare il fatto, segnalato anche ai carabinieri della locale Tenenza, sono Falconara in movimento, Uniti per Falconara, Direzione domani e Ridisegnare Falconara. "In tutte le postazioni destinate alla propaganda diretta - fanno sapere - i cartelloni della nostra coalizione sono stati strappati". "Mi è stato riferito questa mattina - commenta Signorini, sostenuta da civiche di centrodestra che sfiderà al ballottaggio il candidato di centrosinistra Marco Luchetti - Inizialmente pensavo che fosse successo solo in alcune zone della città. Poi sono andata a verificare personalmente e ho trovato tutti i manifesti strappati. Si tratta di un atto vandalico che trovo davvero deplorevole".