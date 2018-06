(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Ottantatre persone sono rimaste ferite nell'attentato di questa mattina ad Addis Abeba al termine di un comizio del neopremier Abiy Ahmed: lo ha reso noto in un tweet il capo di gabinetto del governo, Fitsum Arega. Sempre Arega scrive che sei feriti sono in condizioni critiche e che al momento non risultano vittime. Poco dopo l'attentato il premier aveva parlato invece di "alcuni" morti.