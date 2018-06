Esce il 6: vinti oltre 51 milioni di euro

Torna il 6 al concorso del Superenalotto: vinti oltre 51 milioni (per la precisione 51 milioni 393.733 euro) grazie a un sistema «a caratura» giocato attraverso la bacheca dei sistemi Sisal.

Le 45 quote da 7 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal in diverse città italiane e poi proposte ai propri giocatori. L’ultimo «6» - da 130,2 milioni - era stato vinto lo scorso 17 aprile a Caltanissetta.

Questa la combinazione vincente: 4,17,29,55,67,70, Numero Jolly: 72. Numero SuperStar: 49

Con cinque quote del sistema vincente acquistate, e una vincita di circa 5,5 milioni di euro, la tabaccheria "Mystic" di via Montanara, a Casal Fiumanese, in provincia di Bologna, è il punto vendita più fortunato dell'estrazione. La fortuna, informa Agipronews, bussa più volte anche all'edicola Giannelli di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, dove sono state vendute 4 quote per una vincita da 4,5 milioni di euro circa. Tre le quote vincenti vendute a Campobasso, nella rivendita di tabacchi in via Lombardia (quindi circa 3,3 milioni di euro in premio) mentre hanno fatto "doppietta" la Nuova Tabaccheria di Medicina (in provincia di Bologna) e il Bar Paradiso di Stelle di Atripalda, in provincia di Avellino. Una delle quote vincenti è stata venduta anche a Piacenza.