(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Nell'Unione europea "ci sono governi come quello italiano che stanno facendo politiche anti-europee e dove l'egoismo nazionale è più diffuso": lo ha detto il premier socialista spagnolo, Pedro Sanchez, in una lunga intervista al quotidiano El Pais andata in rete a notte fonda. Secondo Sanchez, però, "questo ha anche a che fare con la mancanza di solidarietà dimostrata in precedenza dall'Ue nei riguardi di un Paese che ospita già mezzo milione di esseri umani provenienti dalle coste libiche". (ANSA).