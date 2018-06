'Bologna ritrovata', le immagini dell'Archivio storico Luce

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GIU - Nuovo portale web per l'archivio storico Luce: la home page, in occasione del festival Il Cinema Ritrovato, è dedicata a Bologna ai filmati e alle foto presenti nel grande archivio, che la raccontano dagli albori del '900 a oggi. Il portale viene presentato oggi alla prima mondiale del film documentario 'Come vincere la guerra' di Roland Sejko, prodotto e distribuito da Istituto Luce Cinecittà. Un migliaio di servizi tra fotografico e video raccontano la Bologna del Novecento: negli anni del Regime 83 cinegiornali la vedono protagonista, dal primo del '28 in cui Vittorio Emanuele III inaugura il monumento a Carducci, all'ultimo del febbraio '43 sulla rimozione del Nettuno per preservarlo dai bombardamenti. C'è poi l'inaugurazione dell'autostrada Bologna-Firenze nel 1960, o la ricca selezione del Bologna calcio, che comprende le immagini dell'ultimo scudetto conquistato nel '64. Tra le 'chicche', la laurea honoris causa allo studioso Milton Eisenhower, fratello del presidente americano Dwight. (ANSA).