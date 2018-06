Mo: Erekat (Olp), Abu Mazen non riceverà Kushner

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 GIU - Il presidente dell'Anp Abu Mazen non ha alcuna intenzione di ricevere l'emissario statunitense Jared Kushner. Lo ha ribadito oggi alla televisione israeliana Canale 10 il dirigente dell'Olp Saeb Erekat. "Non sarà ricevuto né da Abu Mazen né da alcun altro leader palestinese", ha precisato Erekat secondo cui l'amministrazione Trump "non è neutrale. Ha adottato le posizioni del premier Benyamin Netanyahu, del ministro della difesa Avigdor Lieberman e del vicepremier Naftali Bennet", ritenuto vicino alle posizioni del movimento dei coloni. "L'Amministrazione è sbilanciata a favore di Israele ed i suoi piani falliranno", ha insistito Erekat secondo cui i dirigenti di Washington punterebbero in realtà alla rimozione di Abu Mazen dal suo incarico. "Ciò è inaccettabile perché - ha rilevato - la direzione dell'Anp è stata eletta dal popolo".