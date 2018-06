Turchia: sfidanti Erdogan votano, si rispetti volontà popolo

(ANSA) - ISTANBUL, 24 GIU - Il principale candidato di opposizione alla presidenza della Turchia, Muharrem Ince, ha votato nella sua città natale di Yalova, nel nord-ovest del Paese, per le elezioni presidenziali e parlamentari anticipate. "Buon lavoro a tutti. Molte grazie a tutti", ha detto ai giornalisti che gli chiedevano un commento. In lizza per il socialdemocratico e kemalista Chp, Ince è stimato dai sondaggi intorno al 30% e spera di andare al ballottaggio tra due settimane contro il capo dello Stato uscente Recep Tayyip Erdogan, che invece punta a ottenere la maggioranza assoluta già in questo primo turno. Anche l'altra candidata di opposizione più accreditata, l'ex ministra degli Interni nazionalista Meral Aksener, ha già votato stamani a Istanbul. "La parola più importante è la libera volontà. Spero che il voto rifletta la libera volontà" del popolo, ha detto. Dopo aver votato, entrambi si sono diretti nella capitale Ankara, dove seguiranno lo spoglio. Le urne saranno aperte fino alle 17 locali (le 16 in Italia).