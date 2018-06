Turchia: 46mila agenti per sicurezza seggi a Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 24 GIU - Sono 40mila i poliziotti e 6mila i gendarmi incaricati di garantire la sicurezza dei seggi a Istanbul per le elezioni presidenziali e parlamentari anticipate di oggi. Lo ha reso noto stamani il prefetto della metropoli sul Bosforo, Vasip Sahin. "Finora non c'è stato alcun problema. Speriamo che fino a stasera tutti i cittadini possano votare in serenità e con la assoluta fiducia che verrà riflessa la loro libera volontà", ha detto il prefetto. Nelle ultime ore, le opposizioni hanno rafforzato gli appelli a vigilare contro possibili brogli. "Faccio un appello chiaro a tutti i pubblici ufficiali: non dimenticate che siete funzionari del governo, e non di un partito politico", ha detto Kemal Kilicdaroglu, leader del principale partito anti-Erdogan, il Chp, dopo aver votato stamani ad Ankara.