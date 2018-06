(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Aprire o chiudere i porti è un finto problema. La questione vera è quale legge vige nel Mediterraneo, chi la fa rispettare e come? Ma soprattutto quali valori ispirano questa legge? È il momento per l'Europa di ritrovarsi intorno ai principi che tutti predicano, ma che pochi praticano sinceramente. Non è in gioco soltanto la gestione del fenomeno epocale delle migrazioni. È in gioco il futuro dell'Europa come comunità politica e dei suoi valori". E' quanto si legge in una nota del Movimento 5 Stelle pubblicata sul "Blog delle Stelle".