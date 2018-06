Ciclista precipita in dirupo e muore in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 24 GIU - Un ciclista trentino di 50 anni è morto precipitando per 150 metri in un dirupo tra Cavedago e Andalo, in Trentino. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, ma solo in serata - dopo l'allarme dei famigliari - il corpo è stato avvistato da un drone dei vigili del fuoco del corpo permanente e recuperato dal soccorso alpino in zona impervia dell'Altopiano della Paganella. Avrebbe scattato l'ultima foto, poi postata sui sociale, nei pressi di un ristorante noto nel comune di Cavedago, in un posto splendido, dopo aver percorso chilometri in sella alla sua mountain bike Luigino Montibeller, di Grumo di San Michele all'Adige, prima di morire cadendo in un dirupo. Come spiega il Corriere del Trentino il ciclista, sulla via di ritorno in una zona piuttosto ripida forse per un malore è caduto nella scarpata sottostante il sentiero facendo un volo di 150 metri. L'allarme è scattato verso le ore 19 da parte dei famigliari quando l'uomo non rispondeva più al telefonino. La salma è stata recuperata in tarda serata.