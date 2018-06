Gb: obesità infantile, snack vietati a casse dei supermarket

(ANSA) - LONDRA, 24 GIU - Basta dolciumi e snack carichi di calorie in bella vista davanti alle casse dei supermercati del Regno Unito, a portata di mano (e di bambini). Lo annuncia il governo britannico, delineando un divieto in piena regola al riguardo, nel quadro della campagna avviata un anno fa contro il dilagare dell'obesità infantile e giovanile nel Paese. L'obiettivo, ha spiegato alla Bbc il ministro della Sanità, Jeremy Hunt, resta quello di dimezzare il numero di bambini obesi entro il 2030, in particolare in Inghilterra. Di qui un nuovo pacchetto di misure per scoraggiare il cosiddetto 'junk food', in aggiunta ad altre formalizzate di recente. "Vogliamo dare più potere ai genitori di fare scelte salutari" per i loro figli, ha rimarcato Hunt, promettendo, oltre alla stretta nei supermercati, pure restrizioni più severe sulla pubblicità di prodotti ad alto contenuto di zuccheri in tv e sul web, nonché l'obbligo d'indicare il 'peso calorico' dei cibi nei menu dei ristoranti.