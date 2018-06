(ANSA) - BRUXELLES, 24 GIU - "Superare il criterio del Paese di primo arrivo: chi sbarca in Italia, sbarca in Europa". E' uno dei dieci obiettivi della proposta italiana che il premier Giuseppe Conte sta presentando in questi minuti al vertice informale tra 16 Paesi Ue sulla crisi dei migranti. "Centri di protezione internazionali nei Paesi di transito" e "intensificazione dei rapporti tra Ue e Paesi terzi". Sono i primi due obiettivi della proposta italiana.