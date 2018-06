Truffe per 100mila euro, denunciato falso ufficiale-armatore

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GIU - Si spacciava per il comandante o per un ufficiale della Marina indossando l'uniforme. Ma a volte anche per il braccio destro di un noto armatore. Spiazzando gli interlocutori, avrebbe architettato nel giro di poco tempo una serie di truffe ora scoperte dai carabinieri della stazione di Villanova. Nel mirino dei militari un 45enne livornese, residente a Cagliari da pochi anni: un corposo dossier è stato inviato all'autorità giudiziaria. Le truffe accertate e denunciate contro di lui al momento sono una dozzina per un ammontare di oltre 100mila euro, ma i carabinieri continuano a indagare. Secondo la ricostruzione dei militari aveva creato una società tramite la quale prendeva contatti con soggetti pubblici e privati proponendo organizzazioni di eventi, regate e progetti a favore di bambini disabili. In un caso il falso comandante ha proposto un collegamento navale con due corse giornaliere, da Cagliari per una nota località balneare dell'isola mettendo a disposizione un suo aliscafo. Ad alcuni amministratori pubblici erano state di recente presentate proposte di patrocini ad eventi e sponsorizzazioni a regate internazionali. Mentre ad un imprenditore erano stati commissionati lavori di ristrutturazione per oltre 70 mila euro, ovviamente mai pagati. Sempre secondo i militari anche diversi ristoratori hanno avuto l'uomo tra i loro clienti, anche per pranzi e cene in grande stile e con tanti invitati: mai incassato un euro. In altri casi sono stati richiesti preventivi per servizi di catering per diverse migliaia di euro. Sono al vaglio investigativo anche richieste di prestiti ed erogazioni pubbliche in parte già avanzate dall'uomo. Le presentazioni ufficiali avvenivano in circoli o in meeting aperti al pubblico o per addetti al settore: nelle perquisizioni sono saltate fuori uniformi della Marina Mercantile completi di berretto e gradi da ufficiale (capitano di fregata), giubbotti di compagnie di navigazione ed altri gadget (insieme a riviste, biglietti da visita, adesivi e cartelle con le più svariate intestazioni). Un nuovo "evento" è stato bloccato prima dell'inoltro degli inviti alle massime autorità militari, di polizia ed istituzioni.