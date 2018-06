(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Il governo Conte non prospetta alcun cambio reale di rotta rispetto alla fallimentare politica della sinistra. Continuiamo a sentire parlare di riforma del trattato di Dublino, che riguarda però meno dell'8% di chi sbarca in Italia, ma non sentiamo una sola parola sull'unica cosa seria da fare: il blocco navale al largo delle coste libiche per impedire ai barconi di partire. Non è questo il cambiamento che si aspettano gli italiani". Lo scrive su facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.