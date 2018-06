Un uomo di 87 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sulle colline in provincia di Piacenza.

Era passeggero di un’auto guidata da un 55enne che, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è ribaltata. Sul posto i vigili del fuoco e l’eliambulanza del 118 ma per l’anziano non è stato possibile fare nulla. Il 55enne che era alla guida è stato invece trasportato in ospedale a Piacenza.