Ballottaggi: crollo del Pd, trionfo del centrodestra. Avellino e Imola ai 5 Stelle, Di Maio: "Straordinario"

Il centrosinistra viene travolto in Toscana e in Emilia. I Cinque Stelle si affermano ad Avellino e Imola (ex roccaforte del Pd in Emilia-Romagna) ma perdono Ragusa. Avanzano Lega e centrodestra. Questo il quadro dopo i ballottaggi che hanno chiuso il voto per le comunali 2018. Ribaltone in Toscana, dove Pisa, Siena e Massa passano in blocco al centrodestra. Ammette la sconfitta anche Maurizio Perinetti, candidato sindaco del centrosinistra a Ivrea: qui la sinistra amministrava ininterrottamente dal Dopoguerra. A Terni, dopo quasi 20 anni, la città delle acciaierie, passa dal centro sinistra al centro destra, vince un leghista.

SALVINI: "PIU' LA SINISTRA INSULTA, PIU' CI PREMIANO". «Più la sinistra insulta, più i cittadini ci premiano». In un tweet Matteo Salvini scolpisce il risultato elettorale che vede il crollo delle roccaforti rosse - da Massa a Pisa, da Siena a Ivrea e Terni - a favore delle forze di centrodestra. Vittorie che il leader leghista definisce storiche, e non a torto: hanno virato verso il Carroccio la "capitale" delle acciaierie del centro Italia e la città della Olivetti, da sempre fucina operaia del Paese.

Più magro il bottino del M5S rispetto a quello leghista, ma con due conquiste di peso: Avellino, dove il candidato pentastellato Vincenzo Ciampi strappa la cittadina al centrosinistra, e Imola, ex roccaforte del Pd. Tanto basta a Di Maio per giudicare "straordinarie" le due vittorie. A Ragusa invece il M5S viene sconfitto: il Comune passa a Fratelli d’Italia e tanto basta a Giorgia Meloni per sentenziare che 'le roccaforti rosse non esistono più.

Ce ne vorrà di tempo per il centrosinistra, e in particolare per il Pd, per digerire la sconfitta durissima nell’asse toscano. E a poco serve la riconferma ad Ancona, unico capoluogo di Regione al voto, della sindaca uscente di centrosinistra, Valeria Mancinelli, o nel terzo municipio di Roma, dove si impone Giovanni Caudo, ex assessore dello «sfiduciato» Ignazio Marino.

A Imperia risorge Claudio Scajola: scomparso dalla ribalta nazionale dopo la vicenda della 'casa a sua insaputà, si prende una rivincita diventando per la terza volta sindaco della sua città contro l’altro candidato di centrodestra, Luca Lanteri, sostenuto da Toti. «Ho vinto da solo contro il resto del mondo», scandisce l’ex capo del Viminale, che assicura: «Il centrodestra non c'è più».

DI MAIO: "AVELLINO E IMOLA, RISULTATI STRAORDINARI". «Imola e Avellino sono 5 stelle! Sono risultati STRAORDINARI in due città dove da 70 anni dominavano i partiti e gli uomini della Prima Repubblica: a Imola il PCI e poi i partiti del centrosinistra, ad Avellino la Dc». Lo scrive il ministro Luigi Di Maio, leader di M5s su Fb. «Due risultati che sono arrivati questa sera devono renderci molto ORGOGLIOSI: Imola e Avellino da oggi hanno due sindaci 5 Stelle: Manuela Sangiorgi e Vincenzo Ciampi!».

«I nostri candidati con una sola lista hanno battuto delle accozzaglie di decine di liste composte da quelle persone che hanno sempre fatto il bello e il cattivo tempo in queste città. Davide ha battuto di nuovo Golia. Con una lista, pochi fondi ma tanto amore per queste città e per questo Paese», ha aggiunto Di Maio. «Faccio i migliori auguri ai nostri due nuovi sindaci e ringrazio tutti gli attivisti che si sono fatti il mazzo. Siamo una squadra imbattibile», ha concluso.