(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Dopo anni di sinistra, ora si volta pagina! Massa, Siena, Pisa, Terni, Ivrea, Sarzana, Viterbo. E poi Sondrio, Cinisello Balsamo, Carate Brianza, Bareggio e Seveso in Lombardia. La cultura di governo del centrodestra convince ancora un volta gli italiani che hanno deciso di darci fiducia in tantissime città. Un risultato storico! Forza Italia anche questa volta ha fatto la sua parte e siamo pronti a lavorare sin da subito per garantire ai cittadini cinque anni di buon governo. #Amministrative2018". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.