Turchia: Commissione elettorale conferma vittoria Erdogan

(ANSA) - ISTANBUL, 25 GIU - Il presidente della Commissione elettorale suprema (Ysk) ha confermato la vittoria di Recep Tayyip Erdogan al primo turno delle elezioni presidenziali in Turchia, in attesa della pubblicazione venerdì dei dati ufficiali. Erdogan ha ottenuto il 52,55%, pari a oltre 26 milioni di voti. L'Ysk conferma anche i risultati delle elezioni legislative, indicando che 5 partiti avranno seggi in Parlamento: l'Akp di Erdogan e i nazionalisti dell'Mhp, che in coalizione hanno la maggioranza assoluta, i socialdemocratici del Chp e il Buon partito di centro-destra, che si presentavano uniti in un'alleanza elettorale, e i filo-curdi dell'Hdp.