Palagiustizia: avvocati lanciano hashtag #siamotuttibaresi

(ANSA) - BARI, 25 GIU - Gli avvocati lanciano l'hashtag #siamotuttibaresi invitando ad aderire alla manifestazione nazionale organizzata dall'Unione delle Camere Penali Italiane che si terrà domani a Bari per sensibilizzare sulla situazione di emergenza che sta vivendo la giustizia penale barese, prima costretta in una tendopoli per l'inagibilità del Tribunale, e ora sospesa per decreto. L'idea è partita sabato pomeriggio da un avvocato di Treviso e vi ha subito aderito l'avvocatura barese. Da oggi, quindi, nell'ambito dell'astensione nazionale degli avvocati e in vista della manifestazione di domani, sui profili Facebook di molti penalisti baresi è stata pubblicata la foto dell'avviso affisso all'ingresso della tendopoli: "I processi sono sospesi".