Migranti: intesa fondi Africa e Turchia

(ANSA) - LUSSEMBURGO, 25 GIU - "Il Consiglio europeo dà il benvenuto all'accordo raggiunto per il finanziamento" della seconda tranche da tre miliardi "per i profughi in Turchia" ed il "Fondo fiduciario per l'Africa". Lo si legge nella nuova bozza delle conclusioni del vertice Ue, da poco in circolazione e di cui l'Ansa ha preso visione. Nelle scorse settimane, l'Italia aveva chiesto alla Commissione Ue garanzie affinché vi fossero risorse sufficienti per il Fondo fiduciario per l'Africa, ponendo la riserva sulla formula di rifinanziamento dell'accordo Ue-Turchia.