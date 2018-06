Fi: Toti, non voglio stare con la Lega da succube

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Oggi sto chiedendo una cosa: ammesso e non concesso che Toti voglia una cosa, voglio capire con chi la discute e dove, con quale rappresentatività, altrimenti si continua a dare degli slogan. Sono pronto a dare le mie ricette". Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, intervistato a "Fatti e Misfatti". "In questi anni abbiamo fatto riforme su tutto: sanità, ambiente, formazione, trasporti, energia. Sono pronto a portare il mio contributo politico e di idee. Vorrei solo sapere dove, come e quando. Io non voglio stare con la Lega da succube. Chi non vuole aprire questo dibattuto vuole stare con la Lega da succube", conclude Toti.