Rapina in villa con quattro ostaggi: caccia alla banda

La polizia di Crema (Cremona) è alla ricerca dei quattro rapinatori, probabilmente stranieri, che sabato notte hanno sequestrato altrettante persone all'interno di una villa di via Piacenza, nel quartiere di San Bartolomeo, a Crema (Cremona). I quattro sono rimasti tre ore in balia dei malviventi.

La caccia è partita subito dopo l’allarme lanciato da un vicino di casa che aveva sentito rumori strani. Sono stati raccolti quanti più elementi possibili, a iniziare dai filmati registrati dal sistema di videosorveglianza interno ed esterno alla villa. I banditi sarebbero entrati nell'abitazione dell’imprenditore, attivo nel settore del commercio, attraverso una porta-finestra.

Al momento dell’irruzione, nella villa non c'era nessuno e il sistema d’allarme non era in funzione, ma quasi in contemporanea sono arrivati il padrone di casa con una coppia di amici e il loro figlio. I quattro sono stati immobilizzati e l’imprenditore malmenato. I rapinatori sono fuggiti con alcuni orologi di pregio e preziosi.