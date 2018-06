Gb: Parlamento approva terza pista aeroporto Heathrow

(ANSA) - LONDRA, 25 GIU - Il Parlamento britannico ha approvato stasera la costruzione di una terza pista per l'aeroporto londinese di Heathrow. A favore della controversa espansione hanno votato 415 deputati. 119 si sono espressi contro. La camera dei Comuni ha dato il via libera al progetto da 14 miliardi di sterline dopo ore di dibattito e anni di polemiche. La decisione finirà quasi certamente in tribunale: il governo ritiene l'espansione cruciale per aumentare la competitività dello scalo, già uno dei maggiori al mondo, ma le comunità locali e gli ecologisti la avversano, affermando che la terza pista aumenterà l'inquinamento e il rumore, con grave impatto sui residenti nella zona a ovest di Londra.