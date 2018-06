Migranti: Alexander Maersk attracca nel porto Pozzallo

(ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 26 GIU - E' attraccata nel porto di Pozzallo, poco dopo la mezzanotte, la nave portacontainer danese Alexander Maersk, ferma da venerdì scorso davanti alle coste ragusane con 108 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. In serata una motovedetta della Guardia Costiera ha accompagnato alcuni medici a bordo della nave, in quel momento ferma in rada, per il monitoraggio sanitario dei migranti. Anche un rimorchiatore si è mosso per favorire l'ingresso del mercantile nel porto considerata la sua enorme stazza.