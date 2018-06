La Maersk, la nave dei migranti è attraccata nel porto di Pozzallo

E’ attraccata nel porto di Pozzallo, poco dopo la mezzanotte, la nave portacontainer danese Alexander Maersk, ferma da venerdì scorso davanti alle coste ragusane con 108 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Il comandante della nave ha chiesto l’aiuto di un rimorchiatore e di un pilota a bordo per le operazioni di attracco. La portacontainer ha infatti una lunghezza di 113 metri e le operazioni di attracco sono particolarmente complesse, sopratutto per un equipaggio che non conosce lo scalo.

Dalla nave è sceso per primo il medico marittimo Vincenzo Morello, che ha verificato la situazione sanitaria dei migranti ed ha assicurato che tutto è «sotto controllo». Subito dopo cominceranno le operazioni di sbarco dei migranti che verranno successivamente trasferiti in un hot spot per la loro identificazione. «Avevo promesso a quella bimba che presto gli avrei riportato il suo fratellino e adesso l'ho accontentata», ha detto Morello scendendo dalla nave con in braccio un bambino sudanese di quattro anni. Il piccolo era con il padre a bordo della portacontainer attraccata questa sera nel porto di Pozzallo, mentre la sorella di otto anni era stata trasferita sabato scorso a terra e ricoverata in ospedale a causa di una grave forma di gastroenterite, accompagnata dalla madre e dalla sorellina minore di due anni. Era stata proprio quest’ultima a chiedere al medico che voleva riabbracciare il fratellino. Un desiderio che questa sera è stato finalmente esaudito.

L'odissea della nave

Si è conclusa in nottata l'odissea dei 108 migranti, tutti uomini tranne una donna e due bambini, a bordo della Alexander Maersk, la nave danese ferma da venerdì scorso davanti alle coste del ragusano. La portacontainer ha attraccato nel porto di Pozzallo poco dopo la mezzanotte; subito dopo sono cominciate le operazioni di sbarco. I profughi, soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo, verranno adesso trasferiti nell’hot spot di Pozzallo per l'identificazione. Le loro condizioni di salute sono buone, come ha confermato il medico marittimo Vincenzo Morello, salito a bordo prima dell’attracco in porto per accertare eventuali emergenze sanitarie.

I 108 migranti, prima di essere trasferiti sul cargo danese, erano stati tratti in salvo dalla Lifeline, la nave della Ong tedesca bloccata da giovedì scorso al largo di Malta con altri 234 migranti, al centro di un braccio di ferro tra gli stati europei su chi debba accoglierli.

Lo sbarco della Alexander Maersk ha permesso anche il ricongiungimento di una famiglia sudanese che si era dovuta separare dopo l’evacuazione sanitaria dalla nave avvenuta sabato mattina, con una ragazzina di 8 anni fortemente disidratata ricoverata in ospedale per una gastroenterite. Insieme a lei erano scesi dalla nave la madre e la sorellina di due anni mentre a bordo erano rimasti il padre e un fratello di 4 anni. Stasera la famiglia si è ricongiunta per la gioia della bimba più piccola che da giorni chiedeva disperata notizie del padre e del fratellino.

Anche in forza di questo caso umanitario e delle cattive condizioni meteo, con un violento temporale che si era abbattuto lungo la costa ragusana, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna si era appellato ieri mattina al ministro dell’Interno Matteo Salvini affinchè autorizzasse lo sbarco dei migranti a bordo della Maersk. Una posizione condivisa anche dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, che in una lettera al Comandante generale della Guardia Costiera, Ammiraglio Giovanni Pettorino, aveva chiesto «urgenti informazioni sugli ordini impartiti relativamente alla impossibilità di approdo della nave container» sostenendo che i migranti a bordo «si trovano di fatto private della libertà personale». Appelli che alla fine hanno fatto breccia, tanto che in serata è arrivato il via libera all’ingresso in porto della Alexander Maersk da parte del ministero dell’Interno.

Un annuncio fatto dallo stesso sindaco di Pozzallo che ha ringraziato Salvini «per avere accettato la richiesta umanitaria». «La nave mercantile non era nelle condizioni di poter ospitare 100 migranti - sottolinea Ammatuna, presente in banchina per assistere alle operazioni di sbarco - pertanto sono contento che il mio appello sia stato raccolto ponendo fine ad una situazione che stava divenendo sempre più difficile e incontrollabile».