(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 26 GIU - E' in corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione della polizia di Stato, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, per l'esecuzione di 28 ordinanze di custodia cautelare (15 in carcere e 13 agli arresti domiciliari) nei confronti di altrettante persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di armi clandestine, collegata e funzionale alle attività della 'ndrangheta. Sono in esecuzione anche otto obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.