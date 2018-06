Un treno ha deragliato, stamattina alle 7, in Austria, e due vagoni si sono capovolti. All’interno diversi passeggeri sono rimasti feriti. Nel convoglio erano presenti anche molti scolari. E’ accaduto nei pressi di Voellerndorf, nella zona di Gerersdorf. Sul posto ci sono molti soccorritori e ben tre elicotteri.

A bordo del treno, che ha subito un incidente stamani in Bassa Austria, sarebbero rimasti feriti in modo lieve circa 26 passeggeri, due sono invece in condizioni gravi. E’ quello che emerge da un primo bilancio del deragliamento nella zona di Gerersdorf, fornito dalla Croce rossa.