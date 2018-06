La proposta di Di Maio: «Mezz’ora di internet gratis al giorno per tutti»

La connessione ad Internet diventi un diritto primario di ogni cittadino. Siamo al lavoro per tutelare questo diritto. Immagino uno Stato che interviene e fornisce gratuitamente una connessione a Internet di almeno mezz'ora al giorno a chi non può ancora permettersela». Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenendo all’Internet day e sottolineando che «la rete è al centro del cambiamento e questo cambiamento non può più aspettare». Questo Governo proseguirà il percorso di potenziamento delle infrastrutture di rete, proseguendo gli investimento nel piano banda ultralarga e 5G», ha aggiunto Di Maio.