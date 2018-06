Maugeri: sciopera legale di Passerino, sentenza il 19/9

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Per l'adesione di una delle difese allo sciopero degli avvocati slitta al prossimo 19 settembre la sentenza d'appello a carico dell'ex governatore lombardo Roberto Formigoni, dell'ex amministratore della Fondazione Maugeri e di altre due persone imputati per corruzione e una sola per ricettazione per le vicende che riguardano il San Raffaele e la stessa Fondazione. Stamane infatti la quarta corte d'appello di Milano avrebbero dovuto entrare in camera di consiglio ed uscire con il verdetto ma per via dell'astensione dei legali di Passerino tutto è saltato. I giudici, avendo a luglio un calendario fitto di udienze, hanno dato appuntamento alle parti tra più di due mesi e mezzo. Il procuratore aggiunto Laura Pedio, applicata al processo, e il sostituto pg Vincenzo Calia per Formigoni e Passerino hanno chiesto una condanna più alta rispetto a quella decisa in primo grado e cioè 7 anni e mezzo per il primo e 7 anni e 7 mesi per il secondo e la conferma per gli altri due.