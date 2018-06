(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "E due! Dopo la ong Aquarius spedita in Spagna, ora tocca alla ong Lifeline che andrà a Malta, con questa nave fuorilegge che finalmente verrà sequestrata. Per donne e bambini davvero in fuga dalla guerra le porte sono aperte, per tutti gli altri no! #stopinvasione". Lo scrive in un tweet il vicepremier e ministro del'Interno, Matteo Salvini.