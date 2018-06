Migranti: polizia sgombera esiliati da università Paris-8

(ANSA) - PARIGI, 26 GIU - La polizia francese ha espulso i migranti che occupavano l'università Paris 8, alle porte di Parigi. Le operazioni di sgombero sono cominciate all'alba. In totale, erano una sessantina gli esiliati che da cinque mesi occupavano l'université Paris-8 di Saint-Denis, alle porte di Parigi. Durante l'evacuazione, scrive Le Figaro online, ci sono stati brevi scontri, gli agenti Crs hanno usato gas lacrimogeni e sono riusciti rapidamente a spezzare la catena umana di circa 70 militanti formata intorno ai sans-papiers per proteggerli dall'operazione. I migranti sono poi usciti, uno ad uno, verso l'esterno. Un primo bus li ha trasportati verso una palestra di Raincy, dove verrà esaminata la loro situazione. Dal 30 gennaio scorso, un'ala del campus di 22.000 studenti a nord di Parigi, era occupata da una sessantina di migranti, in particolare d'Africa occidentale ma anche Sudan ed Eritrea, sostenuti dalle associazioni e con l'accordo iniziale del rettorato.