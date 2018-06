(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 GIU - Un velivolo dell'aviazione israeliana ha sparato oggi in direzione di un gruppo di palestinesi che dal nord della striscia di Gaza lanciavano verso Israele palloni con cariche esplosive. Lo ha riferito il portavoce militare. Il velivolo ha anche aperto il fuoco verso una torretta di avvistamento utilizzata dai lanciatori di palloni e di aquiloni incendiari. Finora non si ha notizia di vittime. Anche oggi gli aquiloni palestinesi hanno attizzato diversi incendi nel Neghev occidentale, in particolare nella zona agricola vicina alla linea di demarcazione con Gaza. Gli abitanti della zona, aiutati da vigili del fuoco, cercano di contenere i danni. (ANSAmed).