Iran: arrestati organizzatori manifestazioni contro carovita

(ANSA) - TEHERAN, 26 GIU - Sono stati identificati e arrestati dalle forze di sicurezza iraniane molti degli organizzatori e dei partecipanti alle proteste di ieri al mercato di Teheran e davanti al Parlamento. Lo ha detto il procuratore della capitale iraniana Abbas Jafari Dolatabadi citato dall'Isna. "Gli arrestati - ha aggiunto Dolatabadi - saranno processati per aver creato instabilità all'economia del Paese". Il "mio messaggio a coloro che manifestano su temi economici e di sicurezza è che l'autorità giudiziaria reagirà duramente contro ogni dimostrazione e incidente che riguardino questi due temi e ci saranno pesanti pene per gli arrestati". Il procuratore ha sottolineato che i nemici, specialmente gli americani, mirano a incitare la gente a organizzare manifestazioni e a destabilizzare l'economia iraniana. Dopo il drammatico innalzamento del tasso di cambio ieri i commercianti dello storico Grand Bazar di Teheran e di altri mercati hanno chiuso i negozi per protesta, dando vita a manifestazioni nelle strade.