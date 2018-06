Migranti: bozza Ue, Italia ribadisce posizioni Conte

(ANSA) - LUSSEMBURGO, 26 GIU - I ministri Ue riuniti nel consiglio Affari generali, a Lussemburgo, hanno licenziato l'ultima versione della bozza di conclusioni sulla migrazione, per il vertice europeo di giovedì, senza apportarvi variazioni significative, ma accompagnandola con osservazioni e col verbale della discussione di oggi. Ora tocca al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk fare un'eventuale riscrittura del testo, per farvi confluire le diverse posizioni. Una nuova versione della bozza è attesa per domani. Secondo fonti diplomatiche, il ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi, nel suo intervento al dibattito odierno, ha ribadito il piano in dieci punti illustrato dal premier Giuseppe Conte al minivertice di domenica. Altre fonti spiegano che ciascun Paese ha ripetuto la propria posizione, senza far registrare cambiamenti.