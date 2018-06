(ANSA-AP) - ADDIS ABEBA, 26 GIU - Una delegazione eritrea di alto livello è arrivata in Etiopia per il primo round di negoziati di pace in vent'anni. Il ministro degli Esteri eritreo Osman Sale è stato accolto in aeroporto dal neo premier etiopico Abiy Ahmed che, ai primi di giugno, ha sorpreso il Paese dichiarando di accettare l'Accordo di pace del 2000 che poneva fine alla guerra con l'Eritrea. L'Accordo, nonostante la fine dei combattimenti nel 2000, non è mai stato applicato e i rapporti tra i due Paesi sono rimasti tesi. Etiopia ed Eritrea non hanno relazioni diplomatiche e negli ultimi anni ci sono stati ripetute schermaglie militari al confine.